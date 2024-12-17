россияне активизировались на Северском направлении после смены командования: что происходит
Киев • УНН
На Северском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений за прошедшие сутки, бои продолжаются. Активизация врага, вероятно, связана со сменой российского командования в этом районе.
Российские войска активизировались на Северском направлении после смены врагом командования, сообщила во вторник в эфире телемарафона спикер ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова, пишет УНН.
Детали
«Сутки начались очень сложно. Уже третий день у нас идут бои на Северском направлении. Только за минувшие сутки там было 16 боестолкновений и до сих пор бои продолжаются», - сказала Бобовникова.
Также спикер добавила, что такая ситуация на Северском направлении, вероятно, связана со сменой вражеского командования.
«До этого россияне имели много неудач на этом направлении, у них произошла смена командования. Очевидно, новый командующий решил показать, что он может достичь каких-то результатов рядом с Северском», - отметила Бобовникова.
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