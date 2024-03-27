россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен

В течение суток российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

В течение дня враг трижды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. А еще атаковал район пятью дронами-камикадзе. Потерпела Марганецкая громада. Но больше всего - Никополь - резюмировал глава ОВА.

По его словам, в Никополе в результате обстрелов погиб мужчина. Также в результате вражеской атаки пострадала 49-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Над Днепровским районом уничтожили вражескую крылатую ракету

Кроме того, вечером силы ПВО сбили над Днепровским районом БпЛА.

Повреждены две многоэтажки, 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередач - подытожил последствия российских атак Лысак.

Напомним

Вчера, 26 марта, агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии две громады Днепропетровской области, но никто не погиб и не пострадал, и ночь на Днепропетровщине прошла без дальнейших обстрелов.