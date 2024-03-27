россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  85514 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  104192 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  108630 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  133489 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124725 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138512 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125781 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143498 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134853 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  179897 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  482835 просмотра

россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен

российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, в результате чего один человек погиб, один получил ранения, были повреждены здания и инфраструктура.

Общество •   •  14098 просмотра
россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен

Законопроект о мобилизации готов на 82%, рассмотрено более 3 500 поправок - Железняк

Законопроект о мобилизации готов на 82%, Комитет по вопросам безопасности рассмотрел 3 518 поправок и планирует рассмотреть остальные поправки завтра.

Война •   •  14171 просмотра
Законопроект о мобилизации готов на 82%, рассмотрено более 3 500 поправок - Железняк

Женщинам принадлежат более 40% компаний, занимающихся аудитом и бухучетом - исследование

Женщины владеют более 40% аудиторских и бухгалтерских компаний и лидируют в таких отраслях, как туризм, образование, общественное питание и легкая промышленность в Украине.

Общество •   •  15179 просмотра
Женщинам принадлежат более 40% компаний, занимающихся аудитом и бухучетом - исследование

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

В результате российского удара по Харькову пострадало 19 человек, в том числе 4 детей, а также были повреждены школа и жилые дома.

Общество •   •  31519 просмотра
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

Российский удар по Харькову привел к ранению 19 человек, в том числе детей, что заставило Зеленского подчеркнуть необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и ускорения поставок в Украину истребителей F-16.

Война •   •  28328 просмотра
Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

Украине срочно нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить такие города, как Харьков, Херсон и приграничные районы от российских обстрелов и ракетных атак.

Война •   •  27245 просмотра
"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

Парламентская комиссия Литвы пришла к выводу, что глава Департамента государственной безопасности помогал президенту Науседе в избирательной кампании 2019 года, собирая разведывательную информацию о его ближайшем окружении.

Новости Мира •   •  24022 просмотра
Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

37-летний мужчина получил ранения в результате удара российского беспилотника в селе Веселое Херсонской области.

Общество •   •  22893 просмотра
россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

Медведчук попал под санкции Чехии: что известно

Чешское правительство добавило Виктора Медведчука, пророссийского политика, обвиняемого в государственной измене, и двух связанных с ним лиц в свой национальный санкционный список за деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Война •   •  23032 просмотра
Медведчук попал под санкции Чехии: что известно

По Харькову был запущен снаряд с дистанции примерно 90 км - Синегубов

Новый тип боеприпасов большой дальности ударил по Харькову с расстояния около 90 км, вызвав многочисленные жертвы, разбив более 300 окон, повредив жилые кварталы и школу, что стало первой подобной атакой на город в 2024 году.

Общество •   •  20530 просмотра
По Харькову был запущен снаряд с дистанции примерно 90 км - Синегубов