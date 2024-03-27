Над Днепровским районом уничтожили вражескую крылатую ракету

"Украина сейчас единственная в мире почти ежедневно подвергается атакам баллистикой, Patriot должны быть здесь": Кулеба назвал три результата усиления ПВО

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украине срочно нужно больше систем противовоздушной обороны Patriot и подобных им, чтобы противостоять усиленным атакам баллистических ракет и беспилотников со стороны России, которые вызвали значительные разрушения и угрожают жизни людей.