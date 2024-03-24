Оккупанты 18 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и инфраструктура

В течение суток, 24 марта, оккупационные войска рф 18 раз атаковали Днепропетровскую область с применением артиллерии и дронов различных модификаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

По словам, главы ОВА, враг атаковал Никопольщину 18 раз. Трижды - артиллерией и полутора десятками ударных дронов различного типа. В частности, взрывы раздавались в районном центре, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах.

Повреждены многоквартирный дом, семь частных домов, пара хозяйственных построек. Разбит гараж, еще один - уничтожен. Разбиты два частных предприятия, инфраструктурный объект, магазин, автомобили, линии электропередач - резюмировал Лысак.

Предварительно информации о пострадавших о нет.

Ночная атака не повлияла на работу энергосистемы, хотя враг пытался критически повредить объекты энергетики на Днепропетровщине - Укрэнерго

Дополнение

Глава ОВА также рассказал, что днем бойцы ПвК "Восток" уничтожили вражеский беспилотник в Павлоградском районе.

На остальной территории области обошлось без обстрелов.

Напомним

российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру, жилые дома и хозяйственные постройки в селе Победа Сумской области, временно прекратив электро-, газо- и водоснабжение.