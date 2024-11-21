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россиянам ставили задачу до 1 ноября выйти на Купянск-Узловой, но им не удалось - Федоренко

Киев  •  УНН

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Оккупационные войска не достигли поставленной цели захватить Купянск-Узловой из-за сопротивления ВСУ. Командование рф установило новую дату выполнения задачи - до нового года.

Оккупационным войскам ставилась задача до 1 ноября выйти к поселку Купянск-Узловой на Харьковщине, но из-за сопротивления Сил обороны им это не удалось. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Что касается Купянщины, то ситуация намного сложнее. Противнику ставилась задача до 1 ноября выйти на Купянск-Узловой, овладеть левобережьем Купянщины. С этой задачей противник не справился. Не справился в связи с жестоким сопротивлением Сил обороны. Мы имеем средства для того, чтобы видеть врага, бить его своевременно и, как следствие, за последнюю неделю противник не имел никаких существенных успехов на поле боя, хотя при этом ежедневно несет серьезные потери в живой силе

- сказал Федоренко.

Он отметил, что пока враг сохраняет возможности и резервы, чтобы реализовать определенные задачи.

«До нового года следующий срок, который определили генералы российских войск, выйти на Купянск-Узловой», - добавил Федоренко.

Напомним,

За минувшие сутки произошло 153 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 34 атаки. Противник нанес 83 авиаудара и совершил более 4000 обстрелов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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