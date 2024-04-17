россия запустила по своим регионам "агитпоезда" для агитации, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию - ГУР

В российских регионах начали курсировать "агитпоезда", которые раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику для того, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию. Таким образом осуществляется информационное воздействие на население вступать в ряды оккупационной армии. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.

Детали

Государство-агрессор россия масштабирует агитационные мероприятия в регионах, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию. Представителям российского режима в регионах кремль спустил требования выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва, поскольку снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационное воздействие на население в регионах России включает глорификацию военных и распространение нарратива, будто срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

Для агитации среди прочего привлекают российскую железную дорогу - вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику. Поэтому путинская россия фактически копирует методы большевистского агитпропа столетней давности с его "агитпоездами - сообщает Главное управление разведки.

Напомним,

Для компенсации потерь и формирования новых воинских подразделений, москва направляет на войну в Украину военнослужащих из тихоокеанского флота рф и 11-й армии впс и ппо.