Россия выпустила 86 снарядов по Сумской области, обстреляв 8 общин

В течение дня российские войска совершили 24 обстрела территории Сумщины. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелам подверглись 8 общин. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская общины.

Военные РФ обстреляли минометом Середино-Будскую, Юнаковскую, Хотинскую общины.

Краснопольская община обстреляна армией РФ из артиллерии (20 взрывов) и минометов (12 взрывов).

На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе

Великописаревскую и Миропольскую общины обстреляли из СПГ. Всего было 19 взрывов.

На Белопольскую общины российские военные сбросили 22 мины.

Из пулемета и артиллерии обстреляли Эсманскую общину в Сумской области.

Дополнение

Спасатели Сумщины показали, как ликвидировали возгорание, которое вызвал вражеский обстрел.

По информации, 21 декабря спасатели получили сообщение о пожаре в одном из населенных пунктов Сумского района. Из-за обстрела с территории страны-агрессора возгорание произошло в жилом секторе.

Возникла угроза распространения огня на рядом расположенное помещение мирных граждан.

Силами государственного пожарно-спасательного подразделения возгорание локализовали, предотвратив его дальнейшее распространение и ликвидировали пожар.

Войска рф нанесли четыре удара по пограничью Сумской и Черниговской областей