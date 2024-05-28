россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

россия намеренно захватывает гражданских лиц с целью их использования в будущих обменах пленными. Об этом рассказала исполнительный директор "Центра гражданских свобод" Александра Романцова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"То, что россия делает с гражданскими гражданами Украины на оккупированных территориях - не имеет аналогов и не описано полноценно в Международном гуманитарном праве", - говорит Романцова.

По ее словам россия заинтересована в захвате большего количества гражданских людей для "одновременного освобождения" из плена.

"В этом проблема с гражданскими, мы не захватываем российских гражданских, для того, чтобы создать „одновременное освобождение". Именно поэтому, когда мы сейчас получаем в обменах, относительно пленных кого-то из гражданских - это определенным образом неожиданно", - добавила она.

Напомним

Ранее Правительство Украины приняло постановление о восстановлении освобожденных из плена военных и гражданских лиц после их освобождения, меры по их реинтеграции и постизоляционного сопровождения