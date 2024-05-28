росія навмисне бере у полон цивільних українців для створення "одночасного звільнення"
Київ • УНН
росіяни навмисно захоплюють цивільних українців, щоб використовувати їх у майбутніх обмінах полоненими для "одночасного звільнення"
росія навмисно захоплює цивільних осіб з метою їхнього використання у майбутніх обмінах полоненими. Про це розповіла виконавча директорка "Центру громадянських свобод" Олександра Романцова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Те, що росія робить з цивільними громадянами України на окупованих територіях - не має аналогів та не описано повноцінно в Міжнародному гуманітарному праві" - каже Романцова.
За її словами росія зацікавлена у захоплені більшої кількості цивільних людей для "одночасного звільнення" з полону.
"У цьому проблема з цивільними, ми не захоплюємо російських цивільних, для того, щоб створити "одночасне звільнення". Саме тому, коли ми зараз отримуємо в обмінах, щодо полонених когось з цивільних - це певним чином неочікувано"- додала вона.
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Раніше Уряд України ухвалив постанову щодо відновлення звільнених з полону військових і цивільних осіб після їх звільнення, заходів стосовно їх реінтеграції та постізоляційного супроводу