Россияне 8 июля нанесли удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве: ракета врага содержала чип, изготовленный в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в материале The New York Times, передает УНН.

Детали

Издание утверждает, что одной из важных микросхем в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот Field Programmable Gate Array (F.P.G.A.), которую изготовили в США американские компании Advanced Micro Devices и Intel.

Указано, что такой чип используют в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, дронах и ракетах «для молниеносной обработки данных».

При этом продажа в Россию таких микросхем запрещена. Согласно информации таможни РФ, с начала войны россияне импортировали F.P.G.A. на более чем $390 млн.

«Поставки являются лишь частью усилий Кремля обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий», - добавляет NYT.

Издание также напомнило, что в результате российского ракетного удара по Охматдету погибли 2 человека, когда 10 получили ранения.

Согласно данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, ракета дальнего радиуса действия Х-101, выпущенная по детской больнице, содержала электронику производителей схем из США, которая была ограничена санкциями.

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