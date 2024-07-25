Киев • УНН
Россияне атаковали киевский 'Охматдет' ракетой с чипом производства США. Несмотря на санкции, РФ импортировала микросхемы на $390 млн для обхода ограничений на критические технологии.
Россияне 8 июля нанесли удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве: ракета врага содержала чип, изготовленный в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в материале The New York Times, передает УНН.
Детали
Издание утверждает, что одной из важных микросхем в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот Field Programmable Gate Array (F.P.G.A.), которую изготовили в США американские компании Advanced Micro Devices и Intel.
Указано, что такой чип используют в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, дронах и ракетах «для молниеносной обработки данных».
При этом продажа в Россию таких микросхем запрещена. Согласно информации таможни РФ, с начала войны россияне импортировали F.P.G.A. на более чем $390 млн.
«Поставки являются лишь частью усилий Кремля обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий», - добавляет NYT.
Издание также напомнило, что в результате российского ракетного удара по Охматдету погибли 2 человека, когда 10 получили ранения.
Согласно данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, ракета дальнего радиуса действия Х-101, выпущенная по детской больнице, содержала электронику производителей схем из США, которая была ограничена санкциями.
Єрмак обговорив з радником прем'єра Індії російський удар по "Охматдиту"18 июля 2024, 16:55 • 29127 просмотров