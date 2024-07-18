Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Республики Индия Аджитом Кумаром Довалом, который состоялся по инициативе индийской стороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ОПУ.

Детали

Стороны обсудили недавний российский массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины, в частности "Охматдета" - одной из важнейших детских больниц не только в Украине, но и в Европе.

Андрей Ермак отметил, что в "Охматдете" спасают детей с онкологическими заболеваниями, делают сложные операции и восстанавливают после тяжелых травм. Он отметил, что удар по этой больнице стал очередным проявлением террористических методов ведения войны со стороны государства-агрессора.

Руководитель Офиса Президента отметил, что важно, чтобы отношения Украины и Индии развивались. Но в то же время должна быть четкая позиция относительно агрессии РФ против нашей страны и пути к справедливому миру на основе Формулы мира - резюмировали в ОП.

В итоге, Андрей Ермак отметил, что Индия и в частности Премьер-министр страны Нарендра Моди могут сыграть важную роль в достижении справедливого мира для Украины.

Ермак обсудил результаты Cаммита мира с советником по нацбезопасности премьер-министра Индии