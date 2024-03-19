россия разрушила более 200 медучреждений за более чем два года войны - Минздрав

За более чем два года войны российские оккупанты повредили 1543 объекта медучреждений и еще 204 - разрушили полностью, сообщили в Минздраве 19 марта, пишет УНН.

Детали

За это время в результате вражеских обстрелов и атак было повреждено 1 543 объекта медучреждений и еще 204 - разрушены полностью и восстановлению не подлежат - говорится в сообщении.

Наибольшие потери, как указано, понесли медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. В полном объеме получить информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях пока невозможно.

Кроме того, указано, что россия повредила 149 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожила 256 и захватила 125 автомобилей "экстренки".

Госдеп США и фонд Маршалла займутся восстановлением украинских городов

По данным Минздрава, при этом уже удалось полностью восстановить 509 объектов медучреждений, еще 356 - отстроены частично или находятся в процессе восстановления.

Речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили небольшие повреждения, такие как выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и тому подобное. В частности, больше всего восстановленных медучреждений - на Николаевщине, Днепровщине, Киевщине, Харьковщине и Черниговщине.

Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины