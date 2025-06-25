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россия разрешила лицам без гражданства служить в своей армии

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Госдума рф приняла закон, разрешающий лицам без гражданства служить в российской армии, что, по данным фсб, коснется около 5 тысяч человек, а также может быть использовано для мобилизации украинцев с оккупированных территорий.

россия разрешила лицам без гражданства служить в своей армии

россия нашла новый источник человеческих ресурсов для войны против Украины, разрешив лицам без гражданства (апатридам) заключать контракт на прохождение службы в армии рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

госдума рф приняла закон, разрешающий лицам без гражданства служить в российской армии.

госдума разрешила служить в российской армии лицам без гражданства. Апатриды смогут заключать контракт с вооруженными силами рф для участия в войне против Украины

- говорится в сообщении.

По данным фсб, в россии сейчас находится около 5 тысяч лиц без гражданства.

По данным фсб, в россии сейчас находится примерно 5 тыс. лиц без гражданства, которые заняты преимущественно низкооплачиваемым трудом и являются потенциальными участниками войны, ведь они чаще всего не имеют родственников в рф и их проще "побудить" к подписанию контракта не только большими выплатами, но и шантажом

- отмечают в ЦПД.

Дополнительно

В госдуме открыто заявляют, что многих украинцев с оккупированных территорий, не получивших российский паспорт, считают "людьми без гражданства".

"Кроме того, в госдуме открыто заявляют, многих украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, но не получивших российский паспорт, власти рф считают "людьми без гражданства". Новый закон может стать формальным основанием для мобилизации оккупированных украинцев в российскую армию", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что кремль пытается избежать прямой мобилизации россиян, но продолжает искать способы пополнения армии.

"Несмотря на постоянные большие потери, кремль пытается избегать прямой мобилизации собственных граждан, но не хочет останавливать войну. Поэтому и придумывает новые "серые схемы" пополнения своих подразделений", – заключает Центр противодействия дезинформации.

Справка

Апатрид – лицо, не имеющее гражданства ни одной страны. По международному праву такие лица имеют ограниченные права по сравнению с гражданами.

Напомним

Ранее россия уже привлекала к войне против Украины осужденных из колоний, наемников из других стран и жителей оккупированных территорий.

В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания19.03.24, 20:07 • 37502 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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