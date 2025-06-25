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росія дозволила особам без громадянства служити у своїй армії

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Держдума рф ухвалила закон, що дозволяє особам без громадянства служити в російській армії, що, за даними фсб, торкнеться близько 5 тисяч осіб, а також може бути використано для мобілізації українців з окупованих територій.

росія дозволила особам без громадянства служити у своїй армії

росія знайшла нове джерело людських ресурсів для війни проти України, дозволивши особам без громадянства (апатридам) укладати контракт на проходження служби в армії рф.  Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

держдума рф ухвалила закон, який дозволяє особам без громадянства служити у російській армії.

держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства. Апатриди зможуть укладати контракт зі збройними силами рф для участі у війні проти України

- йдеться у повідомленні.

За даними фсб, в росії наразі перебуває близько 5 тисяч осіб без громадянства.

За даними фсб, в росії наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в рф і їх простіше "спонукати" до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем

- зазначають у ЦПД.

Додатково

У держдумі відкрито заявляють, що багатьох українців з окупованих територій, які не отримали російський паспорт, вважають "людьми без громадянства".

"Крім того, у держдумі відкрито заявляють, багатьох українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, але не отримали російський паспорт, влада рф вважає "людьми без громадянства". Новий закон може стати формальною підставою для мобілізації окупованих українців у російську армію", – йдеться у повідомленні.

Експерти відзначають, що кремль намагається уникнути прямої мобілізації росіян, але продовжує шукати способи поповнення армії.

"Попри постійні великі втрати, кремль намагається уникати прямої мобілізації власних громадян, але не хоче зупиняти війну. Тому й вигадує нові "сірі схеми" поповнення своїх підрозділів", – підсумовує Центр протидії дезінформації.

Довідка

Апатрид – особа, яка не має громадянства жодної країни. За міжнародним правом такі особи мають обмежені права порівняно з громадянами.

Нагадаємо

Раніше росія вже залучала до війни проти України засуджених з колоній, найманців з інших країн та мешканців окупованих територій.

У рф військових контрактників звільнили від кримінального покарання19.03.24, 20:07 • 37502 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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