Россия осуществила 45 обстрелов Сумской области за сутки
Киев • УНН
6 августа российские войска обстреляли 11 громад Сумской области, вызвав 132 взрыва. Использовались артиллерия, минометы, дроны и авиация для атак на гражданские территории.
6 августа военные РФ 45 раз обстреляли Сумскую область. Было 132 взрыва. Попадания были в следующих общинах: Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская общины. Об этом информируют в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
- Краснопольская громада: армейцы РФ били из артиллерии (5 взрывов), минометов (22 взрыва), дронов (5 взрывов)
- Миропольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (6 взрывов), авиаудар (1 взрыв).
- Белопольская община: 3 мины сбросили на территорию громады и ударили дроном (1 взрыв), еще были 4 удара из ствольной артиллерии.
- Юнаковская громада: зафиксированы артобстрелы (8 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв), авиаудары (11 взрывов).
- Эсманская община: российские военные ударили с минометом (20 взрывов), обстреляли общину FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская община: зафиксированы авиаудары (4 взрыва).
- Великописаревская громада - военные РФ атаковали район дронами (3 взрыва), обстреляли из минометов (5 взрывов), гранатометов (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов).
- Глуховская громада: 5 мин сбросили российские войска на территорию громады.
- По Шалигинской, Николаевской и Хотинской громаде попадали из минометов.
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