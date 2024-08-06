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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия осуществила 45 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 45 обстрелов Сумской области за сутки

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 19:36  •  14105 просмотра

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6 августа российские войска обстреляли 11 громад Сумской области, вызвав 132 взрыва. Использовались артиллерия, минометы, дроны и авиация для атак на гражданские территории.

6 августа военные РФ 45 раз обстреляли Сумскую область. Было 132 взрыва. Попадания были в следующих общинах: Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская общины. Об этом информируют в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

  • Краснопольская громада: армейцы РФ били из артиллерии (5 взрывов), минометов (22 взрыва), дронов (5 взрывов)
  • Миропольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (6 взрывов), авиаудар (1 взрыв).
  • Белопольская община: 3 мины сбросили на территорию громады и ударили дроном (1 взрыв), еще были 4 удара из ствольной артиллерии.
  • Юнаковская громада: зафиксированы артобстрелы (8 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв), авиаудары (11 взрывов).
  • Эсманская община: российские военные ударили с минометом (20 взрывов), обстреляли общину FPV-дроном (1 взрыв).
  • Хотинская община: зафиксированы авиаудары (4 взрыва).
  • Великописаревская громада - военные РФ атаковали район дронами (3 взрыва), обстреляли из минометов (5 взрывов), гранатометов (3 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов).
  • Глуховская громада: 5 мин сбросили российские войска на территорию громады.
  • По Шалигинской, Николаевской и Хотинской громаде попадали из минометов.

Над Сумщиною збили російський вертоліт - ОВА 6 августа 2024, 17:27 • 18154 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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