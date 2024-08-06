Над Сумской областью сбили российский вертолет - ОВА
Киев • УНН
В течение суток, 6 августа, над Сумской областью Сил обороны Украины уничтожили российскую ракету, два дрона и российский вертолет.
Во вторник, 6 августа, над Сумской областью Сил обороны Украины уничтожили российскую ракету, два дрона и российский вертолет. Об этом заявили в Сумской военной администрации, передает УНН.
Детали
Сьогодні, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями сил обороны и безопасности было уничтожено вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет
"Сьогодні вже чимало збитого": у військовій адміністрації Сум відзначили роботу ППО6 августа 2024, 12:49 • 18854 просмотра
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