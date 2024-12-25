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россия несет ответственность за смерти по меньшей мере 184 украинцев в плену - Координационный штаб

россия несет ответственность за смерти по меньшей мере 184 украинцев в плену - Координационный штаб

Киев  •  УНН

 • 6062 просмотра

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Координационный штаб подтвердил смерть 184 украинцев в российском плену, среди которых 169 военных и 15 гражданских. Реальное количество жертв может быть значительно больше из-за систематических пыток и отсутствия медицинской помощи.

С начала вторжения россии 24 февраля 2022 года и до конца октября 2024 года Украина вернула тела 184 своих граждан, погибших в российском плену. Среди них - 169 военных и 15 гражданских.

Об этом Медийной инициативе за права человека сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Детали

В то же время в штабе отмечают, что реальное количество смертей в плену может быть значительно больше. За это время Медийная инициатива задокументировала свидетельства 122 украинских военных, которые побывали в российском плену.

Все они рассказывали о пытках, полной изоляции от внешнего мира, отсутствии медицинской помощи. Такие условия приводят к критической потере веса, серьезным травмам и гибели.

Собранные свидетельства также содержат многочисленные факты смертей военнопленных в местах содержания, в основном вызванных пытками.

Сейчас в российском плену находятся украинские военные, которые попали туда еще в первые месяцы вторжения, то есть более 30 месяцев.

россия продолжает нарушать Женевские конвенции, не допуская к пленным представителей международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, и не информирует Украину о состоянии здоровья или смерти удерживаемых лиц.

Смертельные случаи среди украинских военнопленных также зафиксированы в 40-м отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. За период с марта 2023 года до конца августа 2024-го миссия подтвердила гибель десяти военных и одного медработника, находившихся в плену.

Среди тел 169 погибших военных, которые удалось вернуть в Украину, 55 принадлежат тем, кто погиб во время взрыва в Еленовской колонии.

Напомним,

Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от рф о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в плену.

Лубинец заявил, что российские солдаты убили более сотни украинских военнослужащих, которые сдавались в плен. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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