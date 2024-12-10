россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о массовом производстве россией межконтинентальных баллистических ракет «Орешник». рф имеет лишь единицы экспериментальных образцов этой ракеты.
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о способности россии производить по 25 ракет "орэшник" в месяц, которая распространялась в СМИ. Как указал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком, передает УНН.
"Информация о способности россии производить 25 "орешников" в месяц не соответствует действительности", - написал Коваленко в Telegram.
По его данным, издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для рф информации и дальнейшего ее распространения.
Как указал Коваленко, в результате санкций в России существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет.
Да, они производят Х-101 или "Калибр" и накапливают их благодаря интенсивному использованию шахедов. Впрочем, производство более технологичных ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "орешник" - это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой МБР является сознательным фейком
По его словам, цель вброса - распространение страха в западных обществах
Контекст
Military Watch Magazine писало, что россия набито способна изготавливать по 25 ракет "орэшник" ежемесячно.
Ранее в Генштабе заявляли, что россия имеет единицы экспериментальных ракет "орэшник" на своем вооружении, сейчас Украина ведет переговоры с США по модернизации имеющихся систем Patriot или поставки других систем ПВО в Украину, которые способны ликвидировать эти баллистические ракеты в небе над Украиной.
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