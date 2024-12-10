россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о способности россии производить по 25 ракет "орэшник" в месяц, которая распространялась в СМИ. Как указал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком, передает УНН.

"Информация о способности россии производить 25 "орешников" в месяц не соответствует действительности", - написал Коваленко в Telegram.

По его данным, издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для рф информации и дальнейшего ее распространения.

Как указал Коваленко, в результате санкций в России существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет.

Да, они производят Х-101 или "Калибр" и накапливают их благодаря интенсивному использованию шахедов. Впрочем, производство более технологичных ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "орешник" - это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой МБР является сознательным фейком