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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

Киев  •  УНН

 • 3738 просмотра

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Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о массовом производстве россией межконтинентальных баллистических ракет «Орешник». рф имеет лишь единицы экспериментальных образцов этой ракеты.

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о способности россии производить по 25 ракет "орэшник" в месяц, которая распространялась в СМИ. Как указал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком, передает УНН.

"Информация о способности россии производить 25 "орешников" в месяц не соответствует действительности", - написал Коваленко в Telegram.

По его данным, издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для рф информации и дальнейшего ее распространения.

Как указал Коваленко, в результате санкций в России существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет.

Да, они производят Х-101 или "Калибр" и накапливают их благодаря интенсивному использованию шахедов. Впрочем, производство более технологичных ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "орешник" - это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой МБР является сознательным фейком

- написал руководитель ГПД.

По его словам, цель вброса - распространение страха в западных обществах

Контекст

 Military Watch Magazine писало, что россия набито способна изготавливать по 25 ракет "орэшник" ежемесячно. 

Ранее в Генштабе заявляли, что россия имеет единицы экспериментальных ракет "орэшник" на своем вооружении, сейчас Украина ведет переговоры с США по модернизации имеющихся систем Patriot или поставки других систем ПВО в Украину, которые способны ликвидировать эти баллистические ракеты в небе над Украиной. 

Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру22 нояб. 2024, 10:51 • 18191 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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