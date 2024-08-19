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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 21:59  •  19341 просмотра

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Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, атакованной украинскими дронами, продолжается. Задействованы три пожарных поезда, введен режим повышенной готовности, но угрозы распространения огня на жилые дома нет.

По состоянию на 20:00 18 августа, продолжается тушение пожара на нефтебазе «ФГКУ комбинат „Кавказ“ в городе Пролетарск Ростовской области, которая была атакована украинскими дронами-камикадзе в ночь на воскресенье. Для ликвидации огня привлечены три пожарных поезда. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram, на которого ссылается информационное агентство УНН.

Детали

«Продолжается тушение пожара на промышленном складе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда», - написал Голубев.

Губернатор отметил, что на месте работает его заместитель, который координирует действия всех служб. В Пролетарском районе введен режим повышенной готовности.

Голубев заверил, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.

Дрони ГУР атакували нафтобазу в ростовській області рф: там триває пожежа18 августа 2024, 14:27 • 33363 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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