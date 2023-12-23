Россия может начать войну с Европой зимой 2024/25 года - Bild
Киев • УНН
Европейская разведка предупреждает, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года, воспользовавшись сменой президента США.
Москва может попытаться атаковать Европу зимой 2024/25 года, предполагают в одной из европейских разведок. Об этом пишет BILD со ссылкой на собственный источник в разведывательной службе, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США останутся "без лидера", и смогут оказать помощь европейским государствам только после большой задержки.
То есть речь идет о периоде, когда старый президент США уже уйдет с должности в начале ноября 2024 года, а новый избранный глава США еще не придет, он займет пост президента в январе 2025 года.
По словам сотрудника разведки, российские власти считают, что бывший президент Дональд Трамп снова займет Белый дом, и при нем "можно делать все, что угодно".
Дополнение
Ранее Борис Писториус, министр обороны ФРГ, заявил в интервью WELT am SONNTAG, что Германии необходимо иметь лучшую подготовку к обороне страны.
Сейчас у нас есть около пяти-восьми лет, за которые мы должны наверстать которые мы должны наверстать упущенное - как в вооруженных силах, в промышленности, и в обществе
Кроме того, стало известно, что Германия намерена до 2027 года перебросить в Литву четыре тысячи солдат бундесвера: впервые в истории ФРГ на постоянной основе будет размещена целая бригада на восточном фланге НАТО - рядом с границей с Россией. Писториус также призывает восстановить обязательный военный призыв в Германии.
Яцек Севера, глава Управления национальной безопасности безопасности Польши, ранее заявил, что страны НАТО на восточном фланге должны в течение трех лет подготовиться к возможной конфронтации с Россией.
"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус17 декабрь 2023, 07:10 • 100204 просмотра
Россия может начать войну с Европой зимой 2024/25 года - Bild
Европейская разведка предупреждает, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года, воспользовавшись сменой президента США.
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