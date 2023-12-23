Россия может начать войну с Европой зимой 2024/25 года - Bild

Москва может попытаться атаковать Европу зимой 2024/25 года, предполагают в одной из европейских разведок. Об этом пишет BILD со ссылкой на собственный источник в разведывательной службе, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США останутся "без лидера", и смогут оказать помощь европейским государствам только после большой задержки.

То есть речь идет о периоде, когда старый президент США уже уйдет с должности в начале ноября 2024 года, а новый избранный глава США еще не придет, он займет пост президента в январе 2025 года.

По словам сотрудника разведки, российские власти считают, что бывший президент Дональд Трамп снова займет Белый дом, и при нем "можно делать все, что угодно".

Дополнение

Ранее Борис Писториус, министр обороны ФРГ, заявил в интервью WELT am SONNTAG, что Германии необходимо иметь лучшую подготовку к обороне страны.

Сейчас у нас есть около пяти-восьми лет, за которые мы должны наверстать которые мы должны наверстать упущенное - как в вооруженных силах, в промышленности, и в обществе Борис Писториус

Кроме того, стало известно, что Германия намерена до 2027 года перебросить в Литву четыре тысячи солдат бундесвера: впервые в истории ФРГ на постоянной основе будет размещена целая бригада на восточном фланге НАТО - рядом с границей с Россией. Писториус также призывает восстановить обязательный военный призыв в Германии.

Яцек Севера, глава Управления национальной безопасности безопасности Польши, ранее заявил, что страны НАТО на восточном фланге должны в течение трех лет подготовиться к возможной конфронтации с Россией.

"Европа имеет 8 лет, чтобы наверстать упущенное в области обороны" - Писториус