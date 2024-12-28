"Использует энергию как политическое оружие": премьер Молдовы о полном прекращении поставок газа из рф в 2025 году
Киев • УНН
«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года из-за якобы долгов. Премьер Дорин Речан заявил о готовности страны к этому и наличии альтернативных источников поставок.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан осудил решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Молдову, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.md.
Детали
Это решение вновь подтверждает намерение кремля оставить жителей приднестровского региона без света и тепла в разгар зимы. россия использует энергию как политическое оружие и превращает жителей Приднестровья в заложников. Правительство осуждает такие репрессивные тактики и подчеркивает, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые опроверг международный аудит
Глава правительства добавил, что Молдова справится с любыми трудностями, которые могут возникнуть из-за "решения кремля".
"Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы снизить зависимость Правобережья. (...) Мы продолжим обеспечивать поставки газа из других источников и защищать уязвимые категории потребителей. Кроме того, правительство внимательно изучит правовые возможности, в частности обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы и потребовать компенсацию за решения кремля, которые наносят экономический ущерб и ставят под угрозу безопасность граждан", - подытожил Дорин Речан.
Напомним
Ранее УНН писал, что "Газпром" прекратит поставки газа в Молдову с 1 января 2025 года из-за неуплаты долгов. Это может привести к энергетическому кризису в стране и заставить закупать электроэнергию по более высоким ценам.