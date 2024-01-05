"россия - это не только проблема в Украине для Украины": глава МИД Латвии заявил, что Западу нужна долгосрочная стратегия сдерживания рф

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Западу нужна долгосрочная стратегия сдерживания россии, поскольку москва будет искать новые цели независимо от результата ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times, пишет УНН.

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Кришьянис Кариньш, бывший премьер-министр Латвии и потенциальный кандидат на пост главы НАТО, рассказал Financial Times, что у россии есть "империалистическая идеология", а это означает, что "угроза со стороны москвы сохранится даже при новом президенте или если Украина вернет себе все свою территорию".

"россия не остановится, россию можно только остановить. Остановка россии в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать. Вот что важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания россии", - сказал Кариньш.

Кариньш заявил, что НАТО необходимо повысить потенциал и "оперативную совместимость" своей оборонной промышленности, чтобы обеспечить стандартизацию различных систем вооружения и обеспечить более широкое совместное использование боеприпасов и артиллерии между союзниками.

"Как только война закончится, военная машина начнет восстанавливаться. Он будет стремиться спровоцировать и создать трудности на своей границе. Мы знаем это. Мы должны убедиться со стороны НАТО, что вероятность каких-либо инцидентов просто исключена благодаря нашей решимости и нашим инвестициям в оборону", - добавил он.

По словам Кариньша, Балтийское море, к которому также имеет доступ россия, станет "озером НАТО" после присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. Финляндия присоединилась к НАТО в апреле прошлого года, став 31-м членом НАТО, но вступление Швеции было отложено Турцией и Венгрией.

Кариньш признал, что это были трудные времена для войны в Украине. Но он добавил, что с оптимизмом смотрит на то, что и Европа, и США продолжат поддерживать Киев в военном и финансовом отношении, утверждая, что россия пытается "вывести из себя" Запад, заявляя, что он разделен.

"россия пытается посеять среди нас сомнение... Но путину удалось вдохнуть новую жизнь в НАТО. На сегодняшний день нам удалось договориться по всем вопросам, касающимся Украины", - сказал он, несмотря на то, что Венгрия заблокировала долгосрочное финансирование ЕС для Киева.

Он добавил, что после войны Украине необходимо единство Запада и членство в НАТО. "россия - это не только проблема в Украине для Украины, она представляет опасность для всей Европы, даже после украинской войны, - сказал он. - Если Украина вернет себе территорию, россия по-прежнему будет представлять угрозу. Это означает, что нам необходимо скорректировать наше мышление на долгосрочную перспективу".

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