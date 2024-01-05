"росія - це не лише проблема в Україні для України": голова МЗС Латвії заявив, що Заходу потрібна довгострокова стратегія стримування рф

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що Заходу потрібна довгострокова стратегія стримування gосії, оскільки москва шукатиме нові цілі незалежно від результату її повномасштабного вторгнення в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Financial Times, пише УНН.

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Кріш'яніс Каріньш, колишній прем'єр-міністр Латвії і потенційний кандидат на посаду очільника НАТО, розповів Financial Times, що у росії є "імперіалістична ідеологія", а це означає, що "загроза з боку москви збережеться навіть за нового президента або якщо Україна поверне собі всю свою територію".

"росія не зупиниться, росію можна тільки зупинити. Зупинка росії в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування росії", - сказав Каріньш.

Каріньш заявив, що НАТО необхідно підвищити потенціал і "оперативну сумісність" своєї оборонної промисловості, щоб забезпечити стандартизацію різних систем озброєння і забезпечити ширше спільне використання боєприпасів і артилерії між союзниками.

"Щойно війна закінчиться, воєнна машина почне відновлюватися. Вона буде прагнути спровокувати і створити труднощі на своєму кордоні. Ми знаємо це. Ми повинні переконатися з боку НАТО, що ймовірність будь-яких інцидентів просто виключена завдяки нашій рішучості та нашим інвестиціям в оборону", - додав він.

За словами Каріньша, Балтійське море, до якого також має доступ росія, стане "озером НАТО" після приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу. Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року, ставши 31-м членом НАТО, але вступ Швеції було відкладено Туреччиною та Угорщиною.

Каріньш визнав, що це були важкі часи для війни в Україні. Але він додав, що з оптимізмом дивиться на те, що і Європа, і США продовжать підтримувати Київ у військовому та фінансовому плані, стверджуючи, що росія намагається "вивести з себе" Захід, заявляючи, що він розділений.

"росія намагається посіяти серед нас сумнів... Але путіну вдалося вдихнути нове життя в НАТО. На сьогодні нам вдалося домовитися з усіх питань, що стосуються України", - сказав він, попри те, що Угорщина заблокувала довгострокове фінансування ЄС для Києва.

Він додав, що після війни Україні необхідна єдність Заходу і членство в НАТО. "росія - це не лише проблема в Україні для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після української війни, - сказав він. - Якщо Україна поверне собі територію, росія, як і раніше, становитиме загрозу. Це означає, що нам необхідно скорегувати наше мислення на довгострокову перспективу".

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