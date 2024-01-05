"росія - це не лише проблема в Україні для України": голова МЗС Латвії заявив, що Заходу потрібна довгострокова стратегія стримування рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Латвії Каріньш закликає до довгострокової стратегії стримування росії, попереджаючи, що загроза з боку москви збережеться
Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що Заходу потрібна довгострокова стратегія стримування gосії, оскільки москва шукатиме нові цілі незалежно від результату її повномасштабного вторгнення в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Financial Times, пише УНН.
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Кріш'яніс Каріньш, колишній прем'єр-міністр Латвії і потенційний кандидат на посаду очільника НАТО, розповів Financial Times, що у росії є "імперіалістична ідеологія", а це означає, що "загроза з боку москви збережеться навіть за нового президента або якщо Україна поверне собі всю свою територію".
"росія не зупиниться, росію можна тільки зупинити. Зупинка росії в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування росії", - сказав Каріньш.
Каріньш заявив, що НАТО необхідно підвищити потенціал і "оперативну сумісність" своєї оборонної промисловості, щоб забезпечити стандартизацію різних систем озброєння і забезпечити ширше спільне використання боєприпасів і артилерії між союзниками.
"Щойно війна закінчиться, воєнна машина почне відновлюватися. Вона буде прагнути спровокувати і створити труднощі на своєму кордоні. Ми знаємо це. Ми повинні переконатися з боку НАТО, що ймовірність будь-яких інцидентів просто виключена завдяки нашій рішучості та нашим інвестиціям в оборону", - додав він.
За словами Каріньша, Балтійське море, до якого також має доступ росія, стане "озером НАТО" після приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу. Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року, ставши 31-м членом НАТО, але вступ Швеції було відкладено Туреччиною та Угорщиною.
Каріньш визнав, що це були важкі часи для війни в Україні. Але він додав, що з оптимізмом дивиться на те, що і Європа, і США продовжать підтримувати Київ у військовому та фінансовому плані, стверджуючи, що росія намагається "вивести з себе" Захід, заявляючи, що він розділений.
"росія намагається посіяти серед нас сумнів... Але путіну вдалося вдихнути нове життя в НАТО. На сьогодні нам вдалося домовитися з усіх питань, що стосуються України", - сказав він, попри те, що Угорщина заблокувала довгострокове фінансування ЄС для Києва.
Він додав, що після війни Україні необхідна єдність Заходу і членство в НАТО. "росія - це не лише проблема в Україні для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після української війни, - сказав він. - Якщо Україна поверне собі територію, росія, як і раніше, становитиме загрозу. Це означає, що нам необхідно скорегувати наше мислення на довгострокову перспективу".
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