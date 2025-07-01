Российский удар из артиллерии унес жизнь человека на Николаевщине, есть раненая

В Николаевской области российские войска утром обстреляли из артиллерии, в результате чего мужчина погиб, а его жена получила ранения, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Утром россияне снова ударили из артиллерии по Куцурубской общине. Убили 75-летнего пенсионера на собственном дворе, его 76-летняя жена ранена - написал Ким.

По его словам, пострадавшая госпитализирована, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Дополнение

По данным Кима, вчера, 30 июня, враг в 09:07 совершил артиллерийский обстрел Куцурубской общины. В результате чего в селе Дмитровка убит 45-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина, которая госпитализирована в медучреждение. На утро состояние пострадавшей - стабильное, средней тяжести. Кроме этого, повреждены частные дома, два учебных заведения, магазин и возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Также вчера, 30 июня, враг в 17:32 и 18:33 атаковал дронами типа FPV акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.