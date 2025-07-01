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Російський удар з артилерії забрав життя людини на Миколаївщині, є поранена

Київ • УНН

 • 357 перегляди

Російські військові здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, а його 76-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована.

Російський удар з артилерії забрав життя людини на Миколаївщині, є поранена

У Миколаївській області російські війська вранці вдарили з артилерії, внаслідок якого чоловік загинув, а його дружину поранено, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Зранку росіяни знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвірʼї, його 76-річну дружину поранено

- написав Кім.

З його слів, постраждалу госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога.

Доповнення

За даними Кіма, учора, 30 червня, ворог о 09:07 здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого у селі Дмитрівка вбито 45-річного чоловіка, поранено 37-річну жінку, яку госпіталізували до медзакладу. На ранок стан постраждалої - стабільний, середньої тяжкості. Крім цього, пошкоджено приватні будинки, два навчальні заклади, магазин та виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

Також учора, 30 червня, ворог о 17:32 та 18:33 атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Миколаївська область
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