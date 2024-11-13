Российский дрон атаковал промышленный объект на Полтавщине: что известно
Киев • УНН
Российские военные совершили атаку беспилотником по промышленному объекту в Миргородском районе Полтавской области. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.
Армия рф ударила беспилотником по промышленному объекту на Полтавщине, передает УНН со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
Враг атаковал Полтавскую область БпЛА. Нанес удар по промышленному объекту в Миргородском районе. По предварительной информации, без пострадавших
Вражеские беспилотники атаковали Полтавщину: в ОВА показали фото и рассказали о последствиях31 окт. 2024, 20:03 • 29966 просмотров