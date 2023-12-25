российский "аэрофлот" возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану

россия возобновила полетную программу из москвы в столицу Кубы, Гавану. Согласно информации росСМИ, полет из аэропорта Шереметьево в Гавану состоялся за прошедшие сутки, передает УНН.

Детали

Авиакомпания "россия" (группа "аэрофлот") приступила к выполнению полетной программы из москвы в гавану. Об этом заявила пресс-служба перевозчика. Первый рейс состоялся 24 декабря.

Воздушное сообщение между Кубой и рф прерывалось в начале 2022 году, из-за агрессивного вторжения российских захватчиков в Украину.

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Но в мае российское правительство сообщило о планах возобновить с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая задача была передана компании "аэрофлот".

Дополнение

Также "Аэрофлот" сообщал, что возобновит регулярные рейсы из москвы в Хошимин, Вьетнам. Первый самолет вылетит 31 января 2024 года.

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