Армия РФ нанесла удар по Краматорску вечером 25 июля. В городе в Донецкой области прогремел взрыв в 23:05. Об этом Суспільне Донбас по телефону сообщил начальник МВА Александр Гончаренко, передает УНН.

Детали

«По предварительным данным вечером 25 июля российские войска обстреляли промышленную зону города Краматорск. В результате этого возник пожар на предприятии. Информация о травмированных и погибших пока не поступала», - уточнил Александр Гончаренко.

По его словам, информацию о типе оружия еще уточняют.

росіяни вдень завдали удар по Краматорську: 3 поранених, у тому числі дитина