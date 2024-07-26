Вечером 25 июля армия РФ нанесла удар по Краматорску. В результате обстрела промышленной зоны возник пожар на предприятии. Информация о пострадавших и тип использованного оружия уточняется.
Армия РФ нанесла удар по Краматорску вечером 25 июля. В городе в Донецкой области прогремел взрыв в 23:05. Об этом Суспільне Донбас по телефону сообщил начальник МВА Александр Гончаренко, передает УНН.
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«По предварительным данным вечером 25 июля российские войска обстреляли промышленную зону города Краматорск. В результате этого возник пожар на предприятии. Информация о травмированных и погибших пока не поступала», - уточнил Александр Гончаренко.
По его словам, информацию о типе оружия еще уточняют.
росіяни вдень завдали удар по Краматорську: 3 поранених, у тому числі дитина9 июля 2024, 13:20 • 22187 просмотров