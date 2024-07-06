Российские войска обстреляли 7 громад Сумщины - били из артиллерии, дронов и сбрасывали мины

В течение 6 июля российские армейцы совершили 26 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 76 взрывов. Под огнем были Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.

Детали

По Великописаревской общине войска РФ били из артиллерии (3 взрыва), минометов (24 взрыва) и осуществили удары двумя FPV дронами (2 взрыва).

6 мин сбросили на территорию Миропольской общины.

Из ствольной артиллерии били по территории Зноб-Новгородской общины (7 взрывов).

В Середино-Будской громаде зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов) и минометов (8 взрывов).

В Краснопольской громаде были сбросы взрывных устройств с беспилотников (2 взрыва), удары FPV дроном (2 взрыва).

По Эсманьской общине войска РФ стреляли из минометов (5 взрывов).

В Белопольской громаде были минометные обстрелы (5 взрывов), артобстрел (4 взрыва) и удары FPV дронами (3 взрыва).

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