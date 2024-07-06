Российские войска обстреляли 7 громад Сумщины - били из артиллерии, дронов и сбрасывали мины
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, беспилотников и мин, в результате чего произошло 76 взрывов.
В течение 6 июля российские армейцы совершили 26 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 76 взрывов. Под огнем были Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.
Детали
По Великописаревской общине войска РФ били из артиллерии (3 взрыва), минометов (24 взрыва) и осуществили удары двумя FPV дронами (2 взрыва).
6 мин сбросили на территорию Миропольской общины.
Из ствольной артиллерии били по территории Зноб-Новгородской общины (7 взрывов).
В Середино-Будской громаде зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов) и минометов (8 взрывов).
В Краснопольской громаде были сбросы взрывных устройств с беспилотников (2 взрыва), удары FPV дроном (2 взрыва).
По Эсманьской общине войска РФ стреляли из минометов (5 взрывов).
В Белопольской громаде были минометные обстрелы (5 взрывов), артобстрел (4 взрыва) и удары FPV дронами (3 взрыва).
Армия рф с ночи девять раз атаковала Сумскую область: 33 взрыва5 июля 2024, 06:00 • 16688 просмотров