российские ударные БпЛА движутся в направлении Кировоградской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kropivnitskiiКропивницкий
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  159136 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  173098 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  174667 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  162495 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  116322 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128804 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121435 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129270 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141843 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128742 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград, в том числе 1 золотую, 2 серебряные и 8 бронзовых, заняв 4-е место на Кубке Европы в Риге, Латвия.

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Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

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ВСУ предупреждают о потенциальных атаках беспилотников в Черновицкой области

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ВСУ предупреждают о потенциальных атаках беспилотников в Черновицкой области

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Ударные беспилотники направляются в Хмельницкую область

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Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать

Великий пост, основной период воздержания для православных и греко-католиков, начинается 18 марта и длится 48 дней до Пасхи, с особыми правилами и запретами относительно поста и духовных практик.

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Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать

Воздушные силы предупреждают о потенциальных атаках беспилотников на Ровенщине

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников из Житомирской области в направлении Ровенской.

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