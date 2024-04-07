российские удары повредили здания, автомобили и линию электропередач в Днепропетровской области

В Днепропетровской области в результате российских ударов зафиксировано повреждение зданий, авто, линии электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Днепропетровщине в Каменском из-за падения обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) повреждены несколько зданий и автомобилей.

В полночь по Марганецкой громаде на Никопольщине был зарегистрирован обстрел из артиллерии со стороны войск агрессора.

Сейчас устанавливаются последствия этого нападения.

Добавим

Вечером в одном из населенных пунктов Петриковской громады произошел громкий взрыв. Там обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач.

Оккупанты атакуют: на Харьковщине и Днепропетровщине зафиксированы российские БпЛА