российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

Приоритетными целями для россии в Украине являются президент Владимир Зеленский и руководители украинских спецслужб. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала "FreeДом", пишет УНН.

Детали

По его словам, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова более 10 раз пытались убить - в результате этих покушений погибли офицеры разведки.

Глава ГУР о покушениях россиян на него: "Они не прекратили попыток"

Главными целями для врага являются верховный главнокомандующий, президент Украины, а также руководители украинских спецслужб. на генерала Буданова было совершено более десяти попыток серьезных покушений. к сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки - заявил Юсов.

Напомним

Осенью прошлого года, в СМИ появилась информация об отравлении жены Кирилла Буданова Марианны. Предварительно было известно, что женщину отравили тяжелыми металлами. Вещества, которые нашли у нее в крови, не используются в быту и военном деле.

Впоследствии Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов намекнул в интервью французскому Liberation, что отравление его жены связано с россиянами.