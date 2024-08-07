российские оккупанты вывозят из Крыма лечебные грязи в москву
Киев • УНН
российские захватчики ежедневно вывозят целебные грязи из Чокракского озера в Крыму в москву. Местные жители сообщают, что грязи продаются в российской столице по чрезвычайно высоким ценам.
россияне вывозят лечебные грязи из Чокракского озера, что на Керченском полуострове в Москву, рассказали жители села Курортное. Об этом сообщает "Крымский ветер", пишет УНН.
Они ежедневно вывозят лечебные грязи отсюда. Как они сами признаются, ее потом везут в москву. Там это продается по заоблачным ценам,
Детали
Отмечается, что ил на дне Чокракского озера обладает лечебными свойствами. Грязи Чокракского озера содержат 3,6% коллоидов и 0,84% органических веществ. Это позволяет считать их одними из лучших в мире для использования в медицинской практике.
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