российские оккупанты вывозят из Крыма лечебные грязи в москву

россияне вывозят лечебные грязи из Чокракского озера, что на Керченском полуострове в Москву, рассказали жители села Курортное. Об этом сообщает "Крымский ветер", пишет УНН.

Они ежедневно вывозят лечебные грязи отсюда. Как они сами признаются, ее потом везут в москву. Там это продается по заоблачным ценам, - отметили очевидцы.

Детали

Отмечается, что ил на дне Чокракского озера обладает лечебными свойствами. Грязи Чокракского озера содержат 3,6% коллоидов и 0,84% органических веществ. Это позволяет считать их одними из лучших в мире для использования в медицинской практике.

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