Киев • УНН
российские захватчики в оккупированном Крыму начали массовую вырубку деревьев для строительства фортификаций на побережье. Местные жители сообщают о грузовиках с бревнами, направляющихся к позициям оккупантов.
российские захватчики во временно оккупированном Крыму начали массово вырубать деревья для строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщает "Желтая лента", пишет УНН.
Детали
По словам активистов движения "Желтая Лента" оккупанты в Крыму начали массовую вырубку деревьев для строительства фортификационных сооружений на побережье полуострова. Местные жители неоднократно сообщали о грузовиках с бревнами деревьев, которые следовали к позициям оккупантов.
рашисты панически боятся высадки украинского десанта и пытаются укрепить свои позиции любой ценой,
Напомним
Украина просит ЮНЕСКО защитить Херсонес Таврический от незаконных действий рф в оккупированном Крыму. Оккупанты проводят строительные работы и археологические раскопки, которые привели к повреждению 80 215 кв. м памятника.