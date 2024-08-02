российские захватчики во временно оккупированном Крыму начали массово вырубать деревья для строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщает "Желтая лента", пишет УНН.

Детали

По словам активистов движения "Желтая Лента" оккупанты в Крыму начали массовую вырубку деревьев для строительства фортификационных сооружений на побережье полуострова. Местные жители неоднократно сообщали о грузовиках с бревнами деревьев, которые следовали к позициям оккупантов.

рашисты панически боятся высадки украинского десанта и пытаются укрепить свои позиции любой ценой, - добавили активисты.

Напомним

Украина просит ЮНЕСКО защитить Херсонес Таврический от незаконных действий рф в оккупированном Крыму. Оккупанты проводят строительные работы и археологические раскопки, которые привели к повреждению 80 215 кв. м памятника.