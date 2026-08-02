российские оккупанты ударили по почтовому терминалу в пригороде Харькова - ОВА
Киев • УНН
В воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. По предварительной информации, пострадавших нет.
В воскресенье, 2 августа, российские оккупанты нанесли удар по Харькову, есть попадание по почтовому терминалу, но пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
В результате вражеского удара по пригороду Харькова загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела
Напомним
В ночь на 2 августа два российских ударных беспилотника типа Shahed попали в крупнейший склад украинского онлайн-ритейлера ROZETKA.