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российские оккупанты ударили по почтовому терминалу в пригороде Харькова - ОВА

Киев • УНН

 • 5042 просмотра

В воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. По предварительной информации, пострадавших нет.

российские оккупанты ударили по почтовому терминалу в пригороде Харькова - ОВА

В воскресенье, 2 августа, российские оккупанты нанесли удар по Харькову, есть попадание по почтовому терминалу, но пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

В результате вражеского удара по пригороду Харькова загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 2 августа два российских ударных беспилотника типа Shahed попали в крупнейший склад украинского онлайн-ритейлера ROZETKA.

Евгений Устименко

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