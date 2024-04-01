Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки
Украина увеличила производство дронов, поражающих цели за 1000 км - Федоров в интервью Welt
255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец
Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики
Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины
В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"
Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР
Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом
Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина
Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено
Популярные
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации
Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину
В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам
Франция планирует передать Украине сотни единиц бронетехники и ракеты для ПВО - Минобороны
Публикации
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки
За сутки российские оккупанты 113 раз открывали огонь в Сумской области, обстреляв несколько населенных пунктов и ранив одного человека.
Украина увеличила производство дронов, поражающих цели за 1000 км - Федоров в интервью Welt
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в 2024 году производство беспилотников дальнего радиуса действия более 1000 км в Украине выросло в десять раз по сравнению с предыдущим годом.
255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец
255 украинских детей были отобраны от родителей местными социальными службами за рубежом по состоянию на 31 декабря 2023 года, причем наихудшая ситуация сложилась в Германии (71 случай), Польше (33), Италии (25), Чехии (24) и Швеции (17).
Польские и украинские ученые начали изучать жизнь на морском дне Антарктики
Польские и украинские ученые собрали образцы морской фауны с антарктического морского дна на разных глубинах, чтобы изучить их генетический код, содержание металлов и устойчивость к воздействию климатических изменений.
Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины
Молдова и США обсудили роль Молдовы в содействии экономическому восстановлению Украины через развитие инфраструктуры, в частности, автомобильных дорог и железных дорог, размещение компаний, участвующих в восстановлении Украины, а также привлечение инвестиций для развития экономики Молдовы.
В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"
Чеченец Асхаб Успанов, задержанный в Москве после теракта в "Крокус Сити Холле", умер под стражей в полиции через несколько часов после ареста, как утверждается, в результате пыток со стороны российских силовиков.
Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР
Жители Белгорода (россия) возмущены тем, что Москва празднует праздники, в то время как их ежедневно обстреливают, а власти игнорируют гибель белгородцев.
Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом
Белый дом ожидает, что Палата представителей одобрит пакет помощи Байдена для Украины без существенных изменений, несмотря на то, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон указал на потенциальные "нововведения", такие как конфискация российских активов, предоставление помощи в виде кредитов и увеличение экспорта американских энергоносителей.
Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина
42-летняя женщина получила ранения, а также было разбито несколько окон во время вечернего вражеского ракетного обстрела Кривого Рога.
Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено
Бывшего народного депутата подозревают в незаконном получении 613 000 гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.