Российские обстрелы на Херсонщине унесли жизнь человека, 5 ранены
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска атаковали 30 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов погиб 1 человек, 5 ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Херсонской области российские войска за минувшие сутки обстреляли 30 населенных пунктов, попав в жилые дома и инфраструктуру, погиб 1 человек, 5 получили ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения», - написал Прокудин.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 29 населенных пунктов и город Херсон.
российские военные, по его данным, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и хозяйственные постройки.
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