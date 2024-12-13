российские дроны атаковали Черниговскую область: пострадала ферма с животными

В Черниговской области из-за атаки вражеских беспилотников повреждено помещение фермы, погибло 11 коров. Также получили повреждения учебное заведение и жилые дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

В результате атаки ударными дронами в Черниговском районе повреждены два частных дома, на Прилуччине повреждено здание гимназии, жилые дома, хозяйственные помещения.

В Нежинском районе в результате атаки повреждено помещение фермы, погибло 11 коров.

Информация о пострадавших людях не поступала.

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