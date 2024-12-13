российские дроны атаковали Черниговскую область: пострадала ферма с животными
Киев • УНН
В результате атаки вражеских дронов на Черниговщине повреждена ферма, где погибло 11 коров. Также повреждены гимназия и несколько частных домов в разных районах области.
В Черниговской области из-за атаки вражеских беспилотников повреждено помещение фермы, погибло 11 коров. Также получили повреждения учебное заведение и жилые дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
В результате атаки ударными дронами в Черниговском районе повреждены два частных дома, на Прилуччине повреждено здание гимназии, жилые дома, хозяйственные помещения.
В Нежинском районе в результате атаки повреждено помещение фермы, погибло 11 коров.
Информация о пострадавших людях не поступала.
Сегодня более жесткие ограничения электричества на фоне атаки рф - Укрэнерго13 дек. 2024, 06:46 • 11902 просмотра