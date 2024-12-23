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Российская делегация прибыла в Иран с визитом: что известно

Российская делегация прибыла в Иран с визитом: что известно

Киев  •  УНН

 • 4147 просмотра

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Российские чиновники прибыли в Тегеран для обсуждения всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. Стороны планируют подписать документ в январе, который будет включать оборонное сотрудничество и вопросы свободной торговли.

Российская делегация прибыла в Тегеран с визитом, который включает встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, о чем сообщили росСМИ. Это происходит на фоне того, как две страны готовятся подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иран и россия работают над установлением даты завершения сделки, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что соглашение должно быть подписано во время двустороннего визита в январе.

С начала войны в Украине россия развивает более тесные связи с Ираном и другими странами, недружественно настроенными по отношению к США, такими как Северная Корея, указывает издание.

Глава мид рф сергей лавров заявил в октябре, что москва и Тегеран намерены подписать соглашение, которое будет включать более тесное оборонное сотрудничество.

Российскую делегацию в Иране возглавляют вице-премьеры алексей оверчук и виталий савельев, согласно российским СМИ.

"Ожидается, что стороны обсудят совместную работу Ирана и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках полноценного соглашения о зоне свободной торговли", - пишут росСМИ.

Также росСМИ называли, со ссылкой на савельева, целью визита делегации рф в Тегеран "решение транспортно-логистических вопросов с Ираном".

Как пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу Пезешкиана, савельев передал президенту Ирана приглашение российского диктатора владимира путина посетить рф с визитом "в первые дни 2025 года".

Дополнение

В сентябре США обвинили Тегеран в поставках баллистических ракет ближнего действия в россию для использования против Украины и ввели санкции в отношении судов и компаний, которые, по их словам, были причастны к поставкам иранского оружия. Тегеран отрицает поставки ракет москве, отмечает Reuters.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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