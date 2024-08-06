Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы
Киев • УНН
Армия рф обстреляла село Долинка в Запорожской области, используя авиабомбы. В результате атаки погибли двое мужчин, частично разрушен дом.
Армия рф атаковала село в Запорожской области. Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, двое гражданских погибли, передает УНН.
"россияне обстреляли КАБами с. Долинку Воздвижевской ОТГ. Авиабомба убила двух мужчин и частично разрушила дом", - говорится в сообщении.
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