российская артиллерия наносит удары по Днепропетровской области, жертв среди мирного населения нет

Ночью оккупанты накрыли артиллерийским огнем Днепропетровскую область, без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вчера вечером вражеская армия осуществила артиллерийские удары по Покровской сельской общине в Днепропетровской области. Около полуночи обстрелы были зафиксированы в Марганце. Всего было выпущено 15 снарядов в эти направления.

Информации о пострадавших лицах не поступило, поэтому люди остались невредимыми.

Что касается других территорий области, то ночь прошла без прилетов.

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