Российского триумфатора Кубка Стэнли дисквалифицировали за употребление наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала хоккеиста сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится на официальном сайте IIHF, передает УНН.
Нападающий сборной России признан виновным в нарушении антидопинговых правил, а именно: в анализах спортсмена, взятых в мае в ходе чемпионата мира в Словакии (26 мая 2019 года), были обнаружены следы кокаина.
Дисквалификация 27-летнего хоккеиста будет продолжаться четыре года и закончится 23 июня 2023 года.
Заметим, что на ЧМ-2019 Кузнецов завоевал "бронзу" в составе сборной России, в 2012 и 2014 годах становился чемпионом мира, а также с "Вашингтоном" выигрывал Кубок Стэнли.