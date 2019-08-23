Російського тріумфатора Кубку Стенлі дискваліфікували за вживання наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міжнародна федерація хокею (IIHF) дискваліфікувала хокеїста збірної Росії і клубу НХЛ "Вашингтон Кепіталз" Євгенія Кузнєцова через порушення антидопінгових правил. Про це сказано на офіційному сайті IIHF, передає УНН.
Нападник збірної Росії визнаний винним в порушенні антидопінгових правил, а саме: в аналізах спортсмена, взятих в травні в ході чемпіонату світу в Словаччині (26 травня 2019 року), були виявлені сліди кокаїну.
Дискваліфікація 27-річного хокеїста буде тривати чотири роки і закінчиться 23 червня 2023 року.
Зауважимо, що на ЧС-2019 Кузнєцов здобув "бронзу" у складі збірної Росії, у 2012 і 2014 роках ставав чемпіоном світу, а також з "Вашингтоном" вигравав Кубок Стенлі.