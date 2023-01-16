Российский удар по Днепру – военное преступление - Швеция

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«Правительство Швеции самым решительным образом осуждает продолжающиеся систематические нападения россии на гражданское население… в Украине, включая субботний ракетный удар по жилому дому в Днепре», — заявил журналистам премьер-министр Ульф Кристерссон, назвав это «ужасным нападением».

«Умышленные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные будут привлечены к ответственности», - сказал он, выступая на совместной пресс-конференции в Стокгольме с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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кремль отрицает ответственность за нападение и указывает на необоснованную версию, циркулирующую в социальных сетях, о том, что удар нанесла украинская система ПВО.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Они наносят удары по военным объектам», - заявил официальный представитель кремля дмитрий песков.

Глава Днепропетровской области заявил в понедельник, что судьба еще 35 жильцов дома неизвестна, и сообщил, что спасательные работы продолжаются.