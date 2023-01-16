Російський удар по Дніпру – військовий злочин - Швеція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Удар росії по житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули щонайменше 40 людей, є військовим злочином, заявила в понеділок Швеція, яка головує в ЄС. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
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«Уряд Швеції найрішучішим чином засуджує систематичні напади росії на громадянське населення, що продовжуються… в Україні, включаючи суботній ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі», — заявив журналістам прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, назвавши це «жахливим нападом».
«Умисні напади на цивільне населення є військовими злочинами. Винні будуть притягнуті до відповідальності», - сказав він, виступаючи на спільній пресконференції у Стокгольмі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.
Доповнення
кремль заперечує відповідальність за напад і вказує на необґрунтовану версію, що циркулює в соціальних мережах, про те, що удару завдала українська система ППО.
«Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках та соціальній інфраструктурі. Вони завдають ударів по військових об'єктах», - заявив офіційний представник кремля дмитро пєсков.
Голова Дніпропетровської області заявив у понеділок, що доля ще 35 мешканців будинку невідома, та повідомив, що рятувальні роботи тривають.