Российский тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, который блокирует посты с упоминанием его фамилии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Тренер футбольного клуба “Ротор”, бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на корпорацию Facebook. С его слов, соцсеть блокирует посты с упоминанием его фамилии. Об этом бывший футболист рассказал российскому изданию “Октагон”, передает УНН.
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“Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны”, — сообщил Хохлов изданию.
Детали
Как следует из картотеки, тренер подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. В начале сентября состоялось предварительное заседание по делу.
Помощник председателя суда, пресс-секретарь Георгий Енгибаров сообщил изданию, что “в иске содержится требование запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определённые действия”. Также спортсмен ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда.
Добавим
Facebook как минимум с 2015 года блокирует страницы пользователей за публикации с использованием слова “хохлы”. В соцсети справедливо считают, что такой контент не соответствует правилам сообщества.
Что было ранее
Добавим, что в мае суд Москвы оштрафовал Twitter на 19 млн рублей за неудаление постов.