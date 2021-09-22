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Российский тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, который блокирует посты с упоминанием его фамилии

Российский тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, который блокирует посты с упоминанием его фамилии

Киев  •  УНН

 • 23020 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Тренер футбольного клуба “Ротор”, бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на корпорацию Facebook. С его слов, соцсеть блокирует посты с упоминанием его фамилии. Об этом бывший футболист рассказал российскому изданию “Октагон”, передает УНН.

Цитата

“Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны”, — сообщил Хохлов изданию.

Детали

Как следует из картотеки, тренер подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. В начале сентября состоялось предварительное заседание по делу.

Помощник председателя суда, пресс-секретарь Георгий Енгибаров сообщил изданию, что “в иске содержится требование запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определённые действия”. Также спортсмен ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда.

Добавим

Facebook как минимум с 2015 года блокирует страницы пользователей за публикации с использованием слова “хохлы”. В соцсети справедливо считают, что такой контент не соответствует правилам сообщества.

Что было ранее

Добавим, что в мае суд Москвы оштрафовал Twitter на 19 млн рублей за неудаление постов.

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