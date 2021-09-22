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Російський тренер Дмитро Хохлов подав до суду на Facebook, який блокує пости зі згадками його прізвища

Київ • УНН

 • 23034 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Тренер футбольного клубу "Ротор", колишній гравець збірної Росії Дмитро Хохлов подав до суду на корпорацію Facebook. З його слів, соцмережа блокує пости зі згадками його прізвища. Про це колишній футболіст розповів російському виданню "Октагон", передає УНН.

Цитата

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. А вони потрапляють в бан на тиждень. Вперше ми це помітили в кінці цієї весни", - повідомив Хохлов виданню.

Деталі

Як випливає з картотеки, тренер подав заяву в Солнцевський районний суд Москви в липні. На початку вересня відбулося попереднє засідання у справі.

Помічник голови суду, прессекретар Георгій Єнгибаров повідомив виданню, що "в позові міститься вимога заборонити відповідачу, тобто американській компанії, вчиняти щодо Хохлова певні дії". Також спортсмен чекає від власників соцмережі компенсацію моральної шкоди.

Додамо

Facebook, як мінімум, з 2015 року блокує сторінки користувачів за публікації з використанням слова "хохли". У соцмережі справедливо вважають, що такий контент не відповідає правилам спільноти.

Що було раніше

Додамо, що в травні суд Москви оштрафував Twitter на 19 млн рублів за невидалення постів.

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