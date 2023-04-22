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российские захватчики усиливают контрразведывательный режим в Энергодаре

российские захватчики усиливают контрразведывательный режим в Энергодаре

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. россияне продолжают усиливать контрразведывательный режим на ВОТ Украины. Так, в Запорожской области, в городе Энергодар оккупанты увеличивают количество патрулей, а на блокпостах начали более тщательно проверять личные документы, об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах начали более придирчиво проверять личные документы и досматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, которые замечены в этих локациях, работники фсб рф берут на контроль, проверяют их персональные данные", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Также в Генштабе отметили, что "представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от получения российского паспорта".

"Принимают во внимание, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей фсб рф интересует, каким образом происходит перечисление средств с территории подконтрольной Правительству Украины на временно захваченные территории области и каким образом эти средства конвертируются в наличные", - говорят в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты похищают детей с ВОТ под прикрытием лечения.

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