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російські загарбники посилюють контррозвідувальний режим в Енергодарі

російські загарбники посилюють контррозвідувальний режим в Енергодарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. росіяни продовжують посилювати контррозвідувальний режим на ТОТ України. Так, у Запорізькій області в місті Енергодар окупанти збільшують кількість патрулів, а на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи, про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України. Так, в Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники фсб рф беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Доповнення

Також у Генштабі зазначили, що "представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта".

"Беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників фсб рф цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної Уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку", - говорять у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо

У ЦНС повідомили, що окупанти викрадають дітей з ТОТ під прикриттям лікування.

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