Российские оккупанты нанесли Николаеву ущерб уже на 110 млн грн

Цитата

"Мы продолжаем документировать последствия российской агрессии. На сегодня по городу мы подсчитали убытков на более 110 млн грн", — написал Сенкевич.

Детали

По данным мэра, по состоянию на 12 апреля в Николаеве повреждены:



учреждения социальной защиты: 3 объекта примерно на 1 млн грн;



заведения охраны здоровья: 5 объектов на более 4 млн;



учебные заведения: 46 объектов более чем на 20 млн грн;



заведения физической культуры и спорта: 5 объектов более чем на 5,5 млн грн;



жилой сектор: 550 обращений примерно на 80 млн грн.



Цитата

"Мы все обязательно восстановим, восстановим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизнь и здоровье тысячи украинцев. Но чтобы эти потери не были напрасными, мы просто должны победить россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину", — добавил Сенкевич.

Напомним

По состоянию на 11 апреля общая сумма задокументированных убытков инфраструктуре в результате полномасштабного вторжения рф в Украину превысила 80 млрд долларов.