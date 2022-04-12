Российские оккупанты нанесли Николаеву ущерб уже на 110 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Общая сумма ущерба, который нанесли российские оккупанты Николаеву, сегодня составляет 110 млн грн. Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.
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"Мы продолжаем документировать последствия российской агрессии. На сегодня по городу мы подсчитали убытков на более 110 млн грн", — написал Сенкевич.
Детали
По данным мэра, по состоянию на 12 апреля в Николаеве повреждены:
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- учреждения социальной защиты: 3 объекта примерно на 1 млн грн;
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- заведения охраны здоровья: 5 объектов на более 4 млн;
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- учебные заведения: 46 объектов более чем на 20 млн грн;
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- заведения физической культуры и спорта: 5 объектов более чем на 5,5 млн грн;
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- жилой сектор: 550 обращений примерно на 80 млн грн.
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"Мы все обязательно восстановим, восстановим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизнь и здоровье тысячи украинцев. Но чтобы эти потери не были напрасными, мы просто должны победить россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину", — добавил Сенкевич.
Напомним
По состоянию на 11 апреля общая сумма задокументированных убытков инфраструктуре в результате полномасштабного вторжения рф в Украину превысила 80 млрд долларов.